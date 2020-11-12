Южно-Уральский государственный университет переводит студентов на дистант

Южно-Уральский госуниверситет решил отправить студентов на дистанционную учебу. Фото: Андрей АБРАМОВ

С понедельника, 16 ноября, ЮУрГУ переводит студентов на дистанционное обучение в связи с рекомендацией Министерства науки и высшего образования.

— В обычном традиционном формате, в аудиториях, сохранятся только те занятия, на которых используется уникальное лабораторное оборудования или специализированное программное обеспечение. Все остальные занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, — прокомментировал проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

В вузе пояснили, что с сентября при заболевании студентов с симптоматикой ковида еще до получения результатов тестирования вся группа переводилась на двухнедельный дистант. В онлайн ушли и поточные лекции. Со второй половины семестра, с 9 недели обучения, все занятия лекционного типа в университете уже переведены на дистанционный формат. Оставались практические занятия в аудиториях только отдельными академическими группами. Это семинарские, практические, лабораторные занятия.

— Реализация образовательного процесса в таком формате согласована с Роспотребнадзором Челябинской области, — уточнил Андрей Радионов. — В дальнейшем все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе. Если ситуация останется на прежнем уровне, то дистанционное обучение сохранится, как и написано в приказе, до начала следующего семестра. Если ситуация будет меняться, то и мы будем менять реализацию образования в нашем университете.

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