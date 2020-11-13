В Челябинске из-за масштабного ремонта Ленинградского моста ограничат движение пешеходов

Масштабная реконструкция начнется 16 ноября. Фото: Cheladmin.ru

В Челябинске с понедельника, 16 ноября, ограничат движение пешеходов по Ленинградскому мосту. Причина — начало масштабных работ по ремонту путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Движение по тротуару из-за ремонта будет ограниченно на южной стороне моста, — уточнили в администрации Челябинска. — Ограничения будут действовать на участке от улицы Болейко до Российской.

Мост давно нуждается в реконструкции. Его открыли почти 20 лет назад. Название посвящено жителям Ленинграда, эвакуированным в годы войны в Челябинск, для работы на оборонных предприятиях.

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