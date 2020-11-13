Челябинец, сделавший пародию на клип Моргенштерна, получил симпатии жюри MTV

Артем Холдин сделал «картонный» ремейк популярного клипа Моргернштерна. Фото: скриншот из видео Артема Холдина / Vk.com
Челябинский маркетолог Артем Холдин, сделавший картонную пародию на клип Моргенштерна «Cadillac», к сожалению, не занял призового места в конкурсе MTV, но получил симпатии жюри. Похоже, судьи оценили задумку и иронию ремейка.
От дома и Кадиллака Моргенштерна молодой человек решил избавить и выставил их на Avito за 50 тыс. рублей. Кстати, на сбор и покраску декораций у Артема ушло около 12 часов.
—Очень удачно, что дома было очень много картона, оставшегося с покупки дивана из Икеи. С виду кажется, что это пятиминутная работа, сделанная на коленке (хотя так оно и есть), — рассказал Артем Холдин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru