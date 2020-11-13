Челябинец, сделавший пародию на клип Моргенштерна, получил симпатии жюри MTV

Артем Холдин сделал «картонный» ремейк популярного клипа Моргернштерна. Фото: скриншот из видео Артема Холдина / Vk.com

Челябинский маркетолог Артем Холдин, сделавший картонную пародию на клип Моргенштерна «Cadillac», к сожалению, не занял призового места в конкурсе MTV, но получил симпатии жюри. Похоже, судьи оценили задумку и иронию ремейка.

От дома и Кадиллака Моргенштерна молодой человек решил избавить и выставил их на Avito за 50 тыс. рублей. Кстати, на сбор и покраску декораций у Артема ушло около 12 часов.

—Очень удачно, что дома было очень много картона, оставшегося с покупки дивана из Икеи. С виду кажется, что это пятиминутная работа, сделанная на коленке (хотя так оно и есть), — рассказал Артем Холдин.

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