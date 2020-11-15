За день в Челябинской области коронавирусом заразились
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав обновил статистику по зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 15 ноября зарегистрировали 211 новых случаев. Всего COVID-19 подтвердили у 23 102 человек.
За день из больниц выписали 65 пациентов. С начала пандемии 16 150 человек в Челябинской области смогли победить коронавирус.
За день от COVID-19 умерло семь человек:
— пациентка, 81 год;
— пациент, 82 года;
— пациент, 84 года;
— пациент, 66 лет;
— пациент, 53 года;
— пациент, 80 лет;
— пациент, 69 лет.
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