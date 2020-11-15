За день в Челябинской области коронавирусом заразились Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав обновил статистику по зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 15 ноября зарегистрировали 211 новых случаев. Всего COVID-19 подтвердили у 23 102 человек.

За день из больниц выписали 65 пациентов. С начала пандемии 16 150 человек в Челябинской области смогли победить коронавирус.

За день от COVID-19 умерло семь человек:

— пациентка, 81 год;

— пациент, 82 года;

— пациент, 84 года;

— пациент, 66 лет;

— пациент, 53 года;

— пациент, 80 лет;

— пациент, 69 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru