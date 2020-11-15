Двоих госпитализировали: в Челябинской области водитель влетел в дерево во время снегопада

После столкновения водителю и пассажиру понадобилась помощь врачей. Фото: vk.com/ЧП | ДТП Челябинск

Сегодня, 15 ноября, водитель Лады устроил аварию, врезавшись в дерево. Последствия ДТП сняли на телефон очевидцы. На кадрах видно, как смяло капот от удара. Двери тоже погнуты, стекла выбиты.

— Пошел на обгон. Водителя и девушку-пассажира увезли в больницу, документов не нашли, — рассказал свидетель.

В областном МВД объяснили, что водитель не справился с управлением во время снегопада.

— В девять утра на автодороге Шершни — поселок Западный 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Приора», в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос и наезд на дерево. Водитель и пассажир были госпитализированы, — сообщили в пресс-службе МВД Челябинской области.

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