В Челябинске загорелся автоцентр «Сатурн»

В Челябинске загорелась крыша автоцентра. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Вечером в воскресенье, 15 ноября, на улице Молодогвардейцев загорелась крыша автоцентра «Сатурн». Огонь ушел в вентиляцию покрасочной камеры, где потом загорелась краска, сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области. В результате пострадала отделка стен.

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

В кратчайшие сроки пожарные локализовали и ликвидировали огонь. К счастью, никто из рабочих, находившихся внутри, не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

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