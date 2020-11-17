Маленькая зарплата и недостаток медпомощи: и в городе, и в селе в Челябинской области – одни и те же проблемы

Низкая зарплата - проблема для всех Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители крупных городов и сел Челябинской области сталкиваются с одними и теми же проблемами. Контрольно-счетная палата Челябинской области опросила 6 278 южноуральцев.

— Общая оценка проблем, волнующих жителей области, показала, что и в крупных, и в малых населенных пунктах наиболее остро стоят одни и те же вопросы: низкая зарплата и трудности в получении качественной медицинской помощи, — комментируют в КСП Челябинской области.

Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области

На первом месте для жителей крупных городов стоят проблемы с заработком, высокие тарифы на коммунальные услуги, плохие дороги и благоустройство. А вот сложности с качеством медицинской помощи здесь волнуют меньшее количество людей. Зато они особенно актуальны для сельской местности. Одинаково селян волнуют доходы и плохие дороги. В топе проблем у жителей села — возможность трудоустройства и плохая связь.

— Среди свободных ответов респонденты из больших городов обозначили неудовлетворенность работой общественного транспорта и трудности с парковочными местами. А жители малых населенных пунктов указали на необходимость в реконструкции инженерных сетей, — добавили в региональной КСП.

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