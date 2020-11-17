Прокуратура сочла нарушением отказ скорых выезжать на обмороки и отравления в Челябинской области

Боли в животе, рвота и обморок - не причина звонить в скорую? Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прокуратура проверила жалобы горожан на решение регионального минздрава о передаче части вызовов со скорой помощи в поликлиники. По итогам министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову вынесено предписание об устранении нарушений. Ответ прокуратуры на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала общественница Мария Берсенева.

— Порядок оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, регламентирован приказом Минздрава России. Информационное письмо министерства о передачи вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторного-поликлиническую службу, в том числе по поводам «обморок», «задыхается», также представляющим угрозу жизни и здоровья противоречит порядку, — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

В начале октября, когда из-за пандемии резко выросла нагрузка на скорую помощь, главврачи медорганизаций, в составе которых есть скорая помощь, получили письмо за подписью министра здравоохранения региона Юрия Семенова. В документе рекомендовалось передавать в поликлиники вызовы людей в случае пищевых отравлений, тахикардии, болях в животе, рвоте, послеобморочных состояниях, контакта и подозрении на коронавирус, болях в грудной клетке без указания на острую коронарную патологию. Также скорая не приедет на вызов «человеку плохо» и «человек задыхается» (по неизвестной причине или в случае бронхита, пневмонии).

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