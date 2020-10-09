По неэкстренным поводам скорые выезжать в пандемию не будут. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области резко увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи. Из-за этого на период пандемии COVID-19 рекомендовано передавать вызовы по неэкстренным поводам со служб СМП в поликлиники по месту прикрепления пациента. Соответствующее письмо за подписью министра здравоохранения региона Юрия Семенова получили главврачи медорганизаций, в составе которых есть скорая помощь.

В документе рекомендовано передавать в поликлиники вызовы людей в случае пищевых отравлений, тахикардии, болях в животе, рвоте, послеобморочных состояниях, контакта и подозрении на коронавирус, болях в грудной клетке без указания на острую коронарную патологию. Также скорая не приедет на вызов «человеку плохо» и «человек задыхается» (по неизвестной причине или в случае бронхита, пневмонии).

Такое письмо получили главврачи. Фото: предоставлено Романом Никитиным

— Сейчас, к сожалению, скорая выполняет функцию и приема записи пациентов неэкстренной, связанной с угрозой жизни, помощи, а помощи по общим обращениям, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Тогда как на них можно вызвать и неотложку. Поэтому передача вызовов целесообразна.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

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Инфографика: Минздравствуйте / Telegram.org

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