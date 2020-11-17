Еще восемь пациентов с ковид скончались в Челябинской области

За сутки выявили 215 заразившихся коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти количество зараженных COVID-19 — 23 527 случаев на утро 17 ноября. Статистику за сутки пополнили 215 заболевших.

Как сообщили в региональном минздраве, продолжают бороться с вирусом 5006 южноуральцев. За сутки из больниц выписали 51 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 15 423 жителя области.

Медики подтвердили смерть восьми пациентов с коронавирусом: четыре мужчины и две женщины скончались от COVID-19. Еще у двоих пациентов был сахарный диабет и другие серьезные заболевания, ковид стал сопутствующим: это 72-летний мужчина с артериальной гипертензией и 71-летний мужчина — с постинфарктным кардиосклерозом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru