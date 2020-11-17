Курганца наградят за спасение двоих детей, провалившихся под лед

Андрея Половникова наградят за спасение двоих детей. Фото: Дарья Голявинская

В Кургане наградят Андрея Половникова, который спас двоих детей провалившихся под лед на реке Тобол. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, мужчина услышал крики детей со стороны реки и бросился на помощь. Несмотря на два перенесенных инфаркта и металлические стенки в сердце, Андрей Половников вышел на тонкий лед и стал проползать к детям.

Сначала мужчина вытащил девочку, и она самостоятельно добралась до берега. А вот мальчик полностью ушел под лед, из воды торчал только капюшон. От холода у ребенка посинело лицо. После инцидента медики увезли его в больницу.

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