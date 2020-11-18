Челябинец отделался штрафом за слив интимных фотографий несовершеннолетней подруги

Молодые люди познакомились в социальных сетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд оштрафовал челябинца, который слил интимные фотографии девушки в Интернет. Молодые люди познакомились в социальной сети, начали общаться, при этом у парня на странице было указано чужое имя и выставлены не его фотографии.

Спустя какое-то время общение вышло на новый уровень, и девушка начала присылать своему собеседнику интимные фотографии. Но все хорошее когда-то заканчивается, вот и между интернет-друзьями пробежала черная кошка, девушка решила прекратить общение. Однако парень явно не хотел расставаться с подругой, поэтому начал угрожать, что выложит ее фотографии на всеобщее обозрение.

Так и произошло. У челябинца в руках оказался доступ к аккаунту подруги, и он выложил 72 интимных фото на ее странице. После этого девушка обратилась в полицию.

— Гражданин нарушил конституционное право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетней девушки, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей.

В прокуратуре уточнили, что девушка не подавала никаких исков о моральном вреде.

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