Самолет, летевший из Челябинска в Санкт-Петербург, внепланово посадили в Москве

В Пулково принимают не все самолеты Фото: Олег ЗОЛОТО

Самолет, летевший из Челябинска в Санкт-Петербург, пришлось перенаправить на аэродром в Москву. Такие меры приняли в связи с непогодой, которая обрушилась сегодня на северную столицу. В аэропорту Пулково взлетная полоса заледенела, ее приходится расчищать, — пишет КП-Петербург.

— Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний, — рассказали в пресс-службе Пулково.

Самолет из Челябинска обычно вылетает в 06:15, а в 07:25 по местному времени уже приземляется в Санкт-Петербурге. Однако сегодня пассажирам придется изменить свои планы.

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