Минздрав отменил скандальный приказ о передаче вызовов скорой в поликлиники

Скорую помощь разгрузило привлечение допбригад и изменения времени работы приемно-сортировочных отделений для КТ и рентгена. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министерство здравоохранения Челябинской области отозвало свое распоряжение, по которому скорая помощь перестала выезжать на обмороки, отравления, тахикардии, к задыхающимся людям, контактными по ковиду и на другие жалобы. Об этом сегодня, 18 ноября, заявила на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

По ее словам, главврачам уже направили письма об отзыве предыдущего письма.

— В нем мы указали на необходимость соблюдения приказа о передаче в неотложку только не жизнеугрожающих состояний. Работу скорой помощи помогло разгрузить привлечение допбригад и изменения времени работы приемно-сортировочных отделений для КТ и рентгена. Сейчас в том письме нет необходимости, — сообщила Виктория Сахарова.

Напомним, по этому приказу ранее прокуратура внесла представление главе регионального минздрава Юрию Семенову.

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