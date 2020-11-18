Минздрав отменил скандальный приказ о передаче вызовов скорой в поликлиники

Скорую помощь разгрузило привлечение допбригад и изменения времени работы приемно-сортировочных отделений для КТ и рентгена.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Министерство здравоохранения Челябинской области отозвало свое распоряжение, по которому скорая помощь перестала выезжать на обмороки, отравления, тахикардии, к задыхающимся людям, контактными по ковиду и на другие жалобы. Об этом сегодня, 18 ноября, заявила на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
По ее словам, главврачам уже направили письма об отзыве предыдущего письма.
— В нем мы указали на необходимость соблюдения приказа о передаче в неотложку только не жизнеугрожающих состояний. Работу скорой помощи помогло разгрузить привлечение допбригад и изменения времени работы приемно-сортировочных отделений для КТ и рентгена. Сейчас в том письме нет необходимости, — сообщила Виктория Сахарова.
Напомним, по этому приказу ранее прокуратура внесла представление главе регионального минздрава Юрию Семенову.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru