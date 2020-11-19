В Челябинске разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

Фото: ЛизаАлерт

В Челябинске пропал 12-летний Абдусамир Пиров. Мальчик ушел из дома в центре города 16 ноября и не вернулся. Подростка ищут родственники и волонтеры.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, черные волосы, черные глаза. Был в горчичной куртке, серых болоньевых брюках, желтых ботинках.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчика видели накануне, 18 ноября, на КБС в Ленинском районе. Поисковики проверили территорию, но ребенка там не нашли.

— Ночью опытные группы поисковиков осматривали территорию Челябинского бора. Продолжается массовое оповещение населения и отработка задач, — рассказал КП-Челябинск руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Челябинской области Василий Ганин.

Волонтеры просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении Абдусамира: позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Татьяна 89525196010, Мария 89823655831.

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