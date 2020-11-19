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Текслер потребовал от подрядчиков в Челябинске прекратить солить дороги

Губернатор распорядился убирать снег только механизированным образом
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Главе региона поступает масса жалоб от горожан, возмущенных грязью на дорогах

Главе региона поступает масса жалоб от горожан, возмущенных грязью на дорогах

Фото: Инна КУМЕЙКО

На осмотре новых объектов улично-дорожной сети в Челябинске в четверг, 19 октября, губернатор потребовал от подрядчиков, отвечающих за уборку улиц, прекратить использовать солевой реагент.

Глава региона сообщил, что в его адрес поступает масса жалоб от горожан, возмущенных грязью на дорогах. И напомнил, что год назад он наложил запрет на реагент. Только механизированная уборка!

— Техники у вас достаточно. Буду внимательно следить за качеством уборки прилотковой части дорог (стык с бордюром — Прим. ред.), тротуаров и солью, — обратился Текслер к подрядчикам.

И добавил, что других претензий у него нет.