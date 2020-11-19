Более 260 миллионов рублей: компанию челябинского бизнесмена Артура Никитина обвинили в уклонении от налогов

Бизнесмена Артура Никитина обвиняют в уклонении от налогов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Советский районный суд поступило уголовное дело против компании челябинского бизнесмена Артру Никитина ООО «Стройсвязь Урал 1». Его обвиняют в уклонении от налогов (п.п. «а., б.» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Как сообщили в суде, с 2017 по 2018 года предприниматель не заплатил в налоговую больше 260 млн рублей, что является особо крупным размером. Сейчас Артур Никитин находится под подпиской о невыезде, также он должен соблюдать предписание о надлежащем поведении.
Напомним, компания бизнесмена занималась долгостроем на улице Васенко, 94. Там планировали открыть гостиницу, где во время саммитов ШОС и БРИКС хотели разметить лидера КНР.
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