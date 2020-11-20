Пешеход угодил под колеса грузовика накануне вечером. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Челябинске водитель на «Камазе» сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу с травмами головы и переломом носа. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП произошло около 21:00 в четверг, 19 ноября, около дома №3/1 на Бродокалмакском тракте. За управлением «Камаза» находился 69-летний водитель. Он сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте с права налево по ходу движения грузовика.

Как уточнили в Госавтоинспекции, пострадавшему 49 лет, с травмами головы и переломом носа его доставили в больницу.

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