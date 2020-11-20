ГКБ N 2 в Челябинске примет пациентов через шесть дней

Алексей Текслер проверил темпы ремонта горбольницы N 2 в Челябинске. Фото: t.me/up74ru

В пятницу, 20 ноября, губернатор Алексей Текслер побывал в челябинской горбольнице N 2 и в жилом доме по соседству. Меньше месяца назад, 31 октября у стен больницы вспыхнул пожар и прогремел взрыв на кислородной станции.

Меньше чем через час на месте ЧП был губернатор Алексей Текслер. Он созвал оперштаб и определил сроки ремонта здания больницы и соседних строений. В строй ГКБ N 2 должна была вернуться к концу ноября. Цена вопроса ремонта — 11 млн. руб. Кроме того, отремонтировали квартиры в доме по соседству: в многоэтажке взрывом выбило окна, огонь уничтожил несколько квартир. Ремонты финансировал бюджет.

По решению губернатора после восстановления горбольница N 2 вернется в структуру плановой медицинской помощи.

— Мы сразу договорились о том, что это медицинское учреждение максимально быстро должно вернуться к своей обычной плановой деятельности. Мы приняли решение о том, что, с учетом нового инфекционного центра в Малой Сосновке эта ковидная база будет закрыта и в больнице разместятся кардиологическое отделение и терапия. Решения подтверждены: 26 ноября здесь появятся первые пациенты. Крайне важно вернуть больницу в обычный профиль, — сказал губернатор.

Больница почти готова: закончены штукатурно-малярные работы. Нужно некоторое время для просушки. Подрядчик заверил губернатора, что все договоренности будут исполнены. Алексей Текслер удовлетворен увиденным.

Не менее важная задача — ремонт многоэтажки по соседству. Все обещания перед людьми выполнены. За пять дней после ЧП дом был остеклен, завершаются ремонты внутри. В воскресенье все ремонты завершатся. В свои квартиры вернутся и жители шести наиболее пострадавших квартир. Собственники жилищ получили материальную помощь — до 200 тыс. руб.

Кстати, после случившегося в ГКБ N 2 по распоряжению губернатора прошла проверка оборудования во всех больницах региона для недопущения подобного. Выводы из ситуации сделаны.

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