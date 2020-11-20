В Центральном районе Челябинска ввели карантин из-за птичьего гриппа

Больных птиц обнаружили на частном подворье в Челябинске. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Карантин из-за очага птичьего гриппа ввели в Центральном районе Челябинска. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области в четверг, 19 ноября, подписал глава региона Алексей Текслер.

Зараженных птиц обнаружили в личном подсобном хозяйстве челябинца на улице Красных Казаков, расположенной недалеко от Шершневского водохранилища. Из-за этого в состав угрожаемой зоны по высопатогенному гриппу включили часть Центрального района, а также поселков Малая Сосновка, Серозак и железнодорожные станции Смолино и Таловка.

— Ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц в Челябинске устанавливаются до их отмены распоряжением правительства Челябинской области, — уточняется в документе.

Режим наблюдения введен в радиусе десяти километров от точки заражения. В зоне очага запрещен въезд транспорта для посторонних, а допущенные машины подлежат обязательной дезинфекции на въезде и выезде из зоны карантина, выгул и торговля птицей приостановлены, а их поголовье — поставлено на учет.

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