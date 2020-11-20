Ради съемок фильма о страшном вирусе перекроют трассу в Челябинской области

Кадр со съемочной площадки. Фото: Алексей Потапов

Из-за съемок нового сериала «Выжившие» с Артуром Смольяниновым в главной роли под Златоустом ограничат движение транспорта на все выходные.

— С 6:00 до 24:00 будет ограничено движение на региональной автодороге железнодорожная станция Хребет — а/д Миасс-Златоуст (км 2 — км 3 в районе путепровода), — сообщили в региональном миндортрансе.

Проехать будет можно — на участке организуют реверсивное движение.

Сериал «Выжившие» рассказывает историю постапокалиптического мира, зараженного странным вирусом. Он поражает участок мозга, отвечающий за сон. Из-за вируса человек не может проснуться сам — его обязательно должны разбудить, иначе спящий умрет во сне.

До Златоуста сериал снимали в Миассе и Сатке. В роли массовки участвуют местные жители. Кстати, для съемок третьей серии ищут мужчин:

— 20-25 лет, крепких, накаченных, без бород

— 35-40 лет, крепких, суровых — с бородами и щетиной

— 30-35 лет — без бороды, крепких, ухоженных, приблатненных

— 35-45 лет — худых, немощных с бородой и щетиной.

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