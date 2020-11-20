Ужинать можно, а тусоваться — нет: власти Челябинска объяснили, почему барам и ресторанам запретят работу по ночам

Ресторанам нельзя будет работать с 23:00 до 06:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объяснила, почему заведениям общепита запретят работать именно с 23:00. По ее словам, это связано с форматом времяпровождения в поздний час.

— До 23 часов считается, что это формат ужина, — рассказала Ирина Гехт. — А после уже начинается формат тусовки, который несет в себе другое взаимоотношение между людьми.

Помимо этого, Ирина Гехт подробно рассказала о запрете дискотек на корпоративах. Там нельзя будет даже поиграть на гитаре, потому что это подразумевает нарушение запрета танцевальных мероприятий.

— Все решения принимаются в соответствии с эпидемиологической ситуацией, добавила замгубернатора. — Это мнение Роспотребнадзора, который посчитал, что необходимо ограничить работу общепита. Когда заболеваемость будет выше, нам придется закрыть вообще все.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении дополнительных мер безопасности в связи с пандемией. С 1 декабря заведениям общепита нельзя будет работать с 23:00 до 06:00, вводятся ограничения на посещение концертов и организацию дискотек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru