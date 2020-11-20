В Челябинской области кислородное оборудование больниц работало с нарушениями

Алексей Текслер сегодня побывал в отремонтированном здании ГКБ N 2 в Челябинске. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В пятницу, 20 ноября, губернатор Алексей Текслер побывал в отремонтированном здании горбольницы N 2 в Челябинске. Здесь 31 октября на кислородной станции случились пожар и взрыв.

Одним из первых поручений губернатора оперштабу, сформированному сразу после ЧП в ГКБ N 2, была проверка кислородной инфраструктуры во всех больницах региона. Специалисты Ростехнадзора, минздрава, минстроя проверяли все: от лицензии до состояния оборудования.

Сегодня губернатор озвучил итоги ревизии: выявлены нарушения. Связанные, например, с увеличением мощности кислородного оборудования; нарушением монтажа оборудования и его обслуживанием. Вызвали сомнения ревизоров профессиональные качества персонала, который занимается обслуживанием оборудования.

— Проверка была не зря. Ряд медицинских учреждений, где были зафиксированы нарушения со стороны контролирующих инстанций, получили предписания для исправления. Важно, что накануне зимы мы эту работу провели, — сказал глава региона.

А в ГКБ N 2 через шесть дней появится первые госпитализированные. По решению главы региона, напомним, больница вернется в систему плановой медицинской помощи. Здесь откроется кардиологическое отделение, будет немного терапевтических коек.

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