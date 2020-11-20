Власти Челябинской области подпишут меморандум с частным и клиниками о ценах на прием

Челябинцы жалуются на дороговизну приема в частных медцентрах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Челябинской области планируют подписать меморандум с руководством частных клиник региона о стабилизации ценовой политики. Поручение пригласить руководство коммерческих медицинских организаций министру здравоохранения региона дала в пятницу, 20 ноября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

Жители Челябинской области жалуются на высокую стоимость приема терапевта: от 1250 руб. А явиться нужно не раз. Консультация у врача с ученой степенью обойдется более чем в 1,5 тыс. руб. В копеечку влетит сдача анализов.

Напомним, сейчас УФАС по Челябинской области проверяет тарифную политику платных медцентров по ценам на КТ: от 3,6 до 6 тыс. руб. Тариф по полису обязательного медстрахования — 2063 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru