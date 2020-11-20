В Челябинской области девушка-водитель, совершая обгон, врезалась в грузовик

ДТП в Миассе на объездной дороге. Фото: Савелий Васильев vk.com/Инцидент Миасс

Сегодня, 20 ноября, в Миассе 20-летняя девушка за рулем ВАЗ-2115, совершая обгон, столкнулась с грузовиком, которым управлял 35-летний мужчина. Авария произошла в 14:30 на объездной дороге 4/42а.

— Потом она столкнулась с двигавшимся позади в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla, за рулем которой находился мужчина 35 лет, — сообщили в пресс-службе МВД Челябинской области. — Девушку госпитализировали с места ДТП, остальные водители не пострадали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: Савелий Васильев vk.com/Инцидент Миасс

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