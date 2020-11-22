Под Челябинском затопило новую инфекционку, построенную в рекордные сроки

Инфекционная больница была открыта 11 ноября. Фото: gubernator74.ru

В новой инфекционной больнице, открытой всего 11 дней назад, — ЧП. Сегодня ночью там произошел потоп. В соцсетях появились кадры затопленных палат. По словам пациентов, воду собирают ведрами. Где-то затопило по щиколотку, где-то — по колено.

— На данный момент последствия подтопления практически устранены, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава. — Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Причины уточняются.

Напомним, инфекционный центр был открыт 11 ноября. Его построили в рекордные сроки – за 74 дня. Максимальное число мест на случай ЧС составляет 482 койки, в том числе 54 реанимационных. Стройка века обошлась региональной казне в 1 млрд 950 мон рублей. Еще 550 млн рублей потратили на медоборудование.

В настоящий момент больница не заполнена. В нее госпитализировано чуть меньше полутора сотен пациентов. Сейчас всех, кто попал в «зону затопления» переводят в другие палаты.

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