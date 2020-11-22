Количество умерших больных коронавирусом в Челябинской области приближается к 800 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 22 ноября 2020 составило 251. Еще 540 зараженных COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщается на сайте Коронавирус74.рф. Чаще всего это тяжелые болезни. Итого не удалось спасти 791 человек.

В последнее время в официальной статистике минздрава фиксируется по восемь погибших. В статистику они попадают после заключения специалистов, а не в день смерти.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли: две женщины 53 и 68 лет и двое мужчин 61 и 64 года. И еще четверо с сопутствующими заболеваниями:

— женщина, 61 год: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность;

— мужчина 68 лет: туберкулез легкого, шок;

— мужчина, 69 лет: сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных артерий;

— мужчина 72 года: злокачественное новообразование, иными словам — рак.

Ранее главный внештатный пульмонолог челябинского горздрава Владимир Антонов объяснил, зачем нужно такое разделение в статистике.

— Потому что смерть от коронавируса непосредственно связана с проявлением именно ковидной инфекции. Если пациент умирает от того же инфаркта миокарда, то он только косвенно связан с COVID-19. Коронавирус здесь выступает в качестве, скажем так, триггера, всех этих процессов, — объяснил Владимир Антонов.

По данным на 22 ноября количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 24 614 человек (+ 219 новых). За прошедшие сутки выписали еще 38 человек, всего 16 527 пациентам удалось победить заразу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru