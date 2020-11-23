«Зима не страшна». В Пластовском районе завершена масштабная программа газификации

В Пласте в дома селян пришел газ. Фото: пресс-служба минстроя Челябинской области.
В последние дни ноября власти Пластовского района Челябинской области отчитались о завершении масштабной программы газификации. Важная тема обеспечения голубым топливом муниципальных образований — на особом контроле губернатора Алексей Текслера.
По решению главы области в нынешнем году значительно выросло финансирование проектов газификации.
В течение трех лет на строительство объектов газификации (по уже готовым проектам) будет каждый год направляться по миллиарду рублей. Задача, поставленная Алексеем Текслером: реализовать все проекты, имеющие экспертизы и созданные с участием самих жителей.
В Пластовском районе к голубому топливу подключатся жители 161 частного дома в Пласте, селах Старый и Новый Кумляк. Район, к слову, газифицирован на 93,4%, сообщает минстрой.
Жители подсчитали, что расходы на отопление с приходом газа сократятся в три раза. Поэтому все затраты на установку и подключение газового оборудования можно оправдать уже за ближайшую зиму.
По словам жительницы села Новый Кумляк Виктории Чечевишниковой, больше не придется беспокоиться из-за дров. Значит, и зима не страшна.
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