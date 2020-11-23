В Челябинске умерла пятилетняя девочка, съев суши

Девочка могла отравиться, съев суши
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинске скончалась пятилетняя девочка. Одной из причин смерти могло стать отравление, ведь накануне трагедии семья заказала суши. В следственном комитете подтвердили информацию о гибели ребенка.
— По факту смерти проводится проверка, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
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