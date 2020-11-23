Челябинский зоозащитник приютил обезьяну, от которой отказался хозяин

Карен Даллакян взял к себе обезьянку, от которой отказался хозяин

Челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян приютил обезьяну. Нового питомца зовут Мартин.

— Знакомьтесь — это Мартин! И он любит гранат! — написал в своем Instagram Карен Даллакян.

Коронавирус ударил и по цирку, в котором Мартин работал целых семь лет. Хозяева больше не смогли содержать животное и решили отдать его в фонд «Спаси меня».

— Спасибо, что отдали. Молодцы. Не поиздевались, голодом не заморили. Обезьянка упитанная ухоженная. Нет ни авитаминоза, ни других проблем со здоровьем, — рассказал Карен Даллакян на прямом эфире в Instagram. — Но есть такой психологический момент. Он сидит около клетки и смотрит в сторону двери. Я по глазам вижу, что животное ждет члена семьи. Семь лет жила в семье.

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