В Челябинской области появились клоны известной автозаправки

"Башнефть" возмущает схожесть оформления заправок Фото: Олег УКЛАДОВ

Сеть «Башнефть» пожаловалась в антимонопольную службу на конкурентов — «Регион». В компании считают, что оформление их заправок слишком схоже — по цвету, схеме и товарному знаку. В ведомстве обещали разобраться.

Такие заправки, по данным «Башнефти», есть в Челябинске, Миассе, Сосновском и Красноармейском районах. Компания приложила независимую экспертизу товарных знаков и потребовала прекратить использование их товарного знака.

Компания даже заказала независимую экспертизу Фото: Челябинское УФАС

— Антимонопольная служба изучит действия ООО «Регион» на предмет наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции, — прокомментировали в региональном УФАС.

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