«В человеческом образе, но с когтями»: в Челябинске представили скульптуру вируса

Челябинская художница представила свою скульптуру вируса. Фото: кадр из видео пресс-службы Государственного исторического музея Южного Урала

Челябинская художница Елена Щетинкина представила свою скульптуру «Вирус». Выставка открылась сегодня, 24 ноября, в Государственном историческом музее Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Художница признает, что образ вируса придумала еще 33 года, вдохновившись стихами Поля Элюара из цикла «Животные и их люди, люди и их животные». Все это время работа пылилась в ящике, но неожиданно в 2020 история о вирусе, погубившем человечество, стала актуальна.

— Я сделала черный город без людей, и на нем сидит вирус в человеческом образе, но с когтями, — описывает Елена Щеткина свою работу. — Все было придумано на уровне интуиции, я ничего не знала.

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