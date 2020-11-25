В челябинском саду имени Пушкина появятся новые лавочки и общественный туалет

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Управление архитектуры Челябинска показало эскизы обновленного горсада имени Пушкина. По словам авторов проекта, они сделали упор на современные детали благоустройстав, поэтому горожанам здесь будет как никогда приятно находиться.

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Архитекторы планируют сделать тротуар от улицы Цвиллинга до Драмтеатра, соединить все дорожки между собой, улучшить вход в сам парк, установить новые лавочки, качели и даже общественный туалет.

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Позаботятся и о зеленых насаждениях. Помимо того, что сохранятся старые кусты и деревья, сад пополнится новыми многолетними растениями.

Фото: Управление архитектуры Челябинска

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