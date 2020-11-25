Челябинцам предлагают поучаствовать в благоустройстве парка им. Тищенко

Раньше в парке было много интересных построек Фото: google.com/maps

Власти Челябинска решили вернуть былую славу парка им. Тищенко в Металлургическом районе. Чтобы определиться с вектором благоустройства, мэрия проведет общественные обсуждения, на которых горожане смогут выразить свое мнение и предложить идеи для преображения парка.

— Когда-то он был точкой притяжения для всех челябинцев, благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству, — написал на своей странице в Facebook вице-мэр Олег Извеков. — Мы хотим сделать ПКИО им. Тищенко более современным, гостеприимным и интересным для посетителей любых возрастов.

Обсуждение запланировано на 3 декабря. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Раньше в парке было много интересных построек, в том числе деревянный город, фонтан с рыбками, аттракционы и даже шахматный клуб.

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