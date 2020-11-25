Челябинские феминистки провели акцию против насилия над женщинами

Фото: Челябинская Феминистская Агитгруппа/vk.com

Челябинские феминистки провели акцию, чтобы привлечь внимание к насилию над женщинами. На мосту по улице Кирова они разместили баннер со словами «Насилию над женщинами нет и не может быть оправдания». Организаторы акции считают, что нужно пересмотреть закон и ужесточить наказания для насильников.

— Сегодня мы попытались привлечь внимание жителей Челябинска к существованию такой проблемы в обществе, как виктимблейминг, то есть обвинение самой жертвы в совершенном над ней насилии, — рассказали в Челябинской Феминистской Агитгруппе. — Это всем известное «сама виновата». Мы считаем, что нет ничего, что может оправдать насильника и абьюзера в его поступках — в насилии над женщинами и детьми.

Феминистки также добавили, что давно хотели провести эту акцию, и что впереди челябинцев ждет много интересных мероприятий.

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