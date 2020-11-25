Названы самые опасные места в Челябинске: ищите свою улицу

Самый опасный район Челябинска — «северок» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юристы ЧелГУ оценили улицы Челябинска с точки зрения архитектурной криминологии — это перспективное направление, устанавливающее преступность связана с характером застройки, расположением домов, планировкой и даже дизайном. Эксперты выделили несколько факторов, которые повышают преступность в Челябинске:

— микрорайонная застройка с пустырями и различными ходами, которые помогают уйти преступникам;

— отсутствие на улицах достаточного освещения;

— отсутствие видеонаблюдения в лифтах многоэтажек;

— проходные дворы.

По данным статистики, самым преступным районом является Курчатовский, особенно места советской застройки. Исследователи выделили неблагоприятный участок на улице Героя России Молодова и улице Куйбышева — они застроены невысокими домами по 3-4 подъезда, уходящими вглубь, имеют плохую освещенность и отдалены от автобусных остановок. Также сюда относят улицу Захаренко, 2-ю Шагольскую и Бурденюка.

— В микрорайоне, ограниченном улицами Ворошилова, Молодогвардейцев и проспектом Победы плохая освещенность и небольшие пустыри, а имеющиеся скверы, скорее, пристанище шумных и недоброжелательных компаний, — рассказала доцент кафедры уголовного права и криминологии института права ЧелГУ Надежда Кадырова.

Самый благополучный район — Советский. Поселок АМЗ может похвастаться своим длинным сосновым бором, внутри которого находиться Изумрудный карьер, а напротив — Шершневское водохранилище — все это создает благоприятную визуальную среду для жителей района.

— Но в районе находятся областная больница, вокзал и автовокзал, — это весомый фактор, так как в этих местах концентрируется скопление приезжих лиц. Например, пожилые люди чаще всего становятся жертвами на остановках рядом с областной больницей, — отмечает Надежда Кадырова.

При этом в Советском районе также не везде есть охрана и видеонаблюдение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Многим кажется, что Центральный район, где сосредоточены музеи и театры — спокойный. Но статистику портят ночные клубы и бары. О специфике самого оживленного района города нам рассказали сотрудники Росгвардии.

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