В Челябинске появились фонари в виде гигантских светильников

Возле Публичной библиотечки установили новогоднее освещение. Фото: t.me/Челябинск №1

Возле Публичной библиотеки поставили новые фонари, похожие на большие настольные лампы. Авторам идеи удалось креативно обыграть место, выбранное для иллюминации. Освещение подготовили специально к Новому году.

Напомним, на пешеходной Кировке уже установили музыкальный туннель. Также к празднику возле драмтеатра появится иллюминация в виде падающей люстры, план новогоднего оформления Челябинска можно посмотреть здесь.

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