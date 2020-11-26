Удержал забор: возле челябинского облсуда произошло ДТП с пострадавшими

Авария произошла на улице Труда. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

Возле Челябинского областного суда накануне днем, 25 октября, столкнулись две иномарки. От удара машины вылетели на тротуар и протаранили ограждения.

— Kia выехала на перекресток на «красный» и столкнулась с Toyota, которая поворачивала налево по зеленому сигналу светофора (стрелка), — рассказали в ГИБДД Челябинска.

К счастью, никто из прохожих не пострадал, а вот сами водители, женщина 37 лет и мужчина 51 года, получили травмы.

Водители получили травмы. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

В соцсетях горожане обсуждают пользу серых заборов, против которых яростно выступают урбанисты. По фото с места аварии видно, что они все-таки удержали машины.

— Польза металлических заборов показана на практике. На этом перекрестке всегда очень много людей, — написала подписчица группы во ВКонтакте «ЧП | ДТП Челябинск». Другие пользователи не согласились с этим, написав, что все-таки заборы уродуют город и в большинстве случаев не спасают пешеходов.

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