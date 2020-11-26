Новогоднее настроение в Челябинске появится совсем скоро. Фото: Андрей АБРАМОВ

Праздничное оформление города к Новому году должны сделать уже на следующей неделе. Как рассказала в четверг, 26 ноября, мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске, подключить гирлянды рабочие должны до 5 декабря.

— Сроки по подключению новогодней иллюминации в Челябинске, запуску ледового катка в парке Терешковой — 5 декабря, — добавила Наталья Котова. — Новогодний городок на площади Революции — 26 декабря. Очень надеемся, что успеем в срок. Буквально вчера мне отчитывался заместитель по дорожному хозяйству Максим Куляшов: говорит, что предварительные работы по размещению иллюминации выполнены уже на 70%.

Торчащих из земли проводов и разрытых траншей, которые сопровождают установку иллюминации, скоро в Челябинске не будет.

— Так проводят точки подключения. В этом году мы хотим подсветить деревья на Алом поле, возле памятника Курчатову, на площади Революции и на театральной площади, чтобы в городе было красиво, — добавила мэр.

Ранее в управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления Челябинска.

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