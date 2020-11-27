Нарушения в заведении выявили в ходе очередной проверки соблюдения требований распоряжения Губернатора Челябинской области. Фото: Мэрские новости / Telegram.org

В Челябинске на месяц приостановили работу ресторана «Птичка» на улице Труда. В заведении не оказалось устройств для обеззараживания воздуха, что является нарушением установленных Алексеем Текслером ограничений по профилактике распространения коронавируса.

— Деятельность ресторана «Птичка» приостановлена по решению Центрального районного суда на 30 суток, — рассказали в администрации Челябинска. — В нем в период пандемии не выполнялись санэпидтребования.

К административной ответственности ООО «Городская дача» (под таким юридическим названием в Челябинске работает ресторан «Птичка») привлекли по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ за бездействие при угрозе распространения заболеваемости в условиях введенных ограничений.

— Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, — отметили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, что губернатор в период пандемии поручил усилить в Челябинской области контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер в транспорте, заведениях общепита и других общественных местах.

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