В Челябинске открылся Центр управления регионом

В первый день работы ЦУР посетил первый замгубернатора Виктор Мамин. Решением главы региона он назначен ответственным за цифровую трансформацию органов власти. Фото: pravmin74.ru

Центры управления регионами создаются субъектами Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. О важности новой структуры по сбору, аналитике и обработке обращений южноуральцев в послании Законодательному Собранию говорил губернатор Алексей Текслер.

Центр открылся в пятницу, 27 ноября. В первый день работы его посетил первый замгубернатора Виктор Мамин. Решением главы региона он назначен ответственным за координирование работ по цифровой трансформации. Это подразумевает, в том числе, оптимизацию органов государственной власти.

ЦУР — это не просто агрегатор сбора, это новейшая система для оперативной обработки обращений людей. Его задача — повысить эффективность связи жителей и властей в решении задач и проблем. Важно сократить время обработки обращений граждан, использовать современные технологии, чтобы это было максимально комфортно, максимально эффективно.

Центр уже обрабатывает вопросы по всем важным направлениям нашей жизни: здравоохранение и медицинское обслуживание, социальная защита, образование, дороги, транспорт, энергетика, обращение с отходами, ЖКХ. Сообщения поступают из открытых источников. Например, это телефонные звонки на «горячие линии».

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