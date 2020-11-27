Разлил бензин рядом с плитой: в Челябинской области вынесли приговор соседу погибшей на пожаре 9-летней девочки

Пожар вспыхнула на первом этаже дома № 16 по улице Уральская в Миассе. Фото: vk.com/Ольга Гасникова

Миасский городской суд вынес приговор 51-летнему мужчине, устроившему пожар, в котором погибла 9-летняя девочка. Подсудимого признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ) и приговорили к одному году и девять месяцев лишения свободы.

— Также судом удовлетворен иск в пользу родителей погибшего ребенка о взыскании более 258 тыс. рублей материального ущерба и возмещении морального вреда в сумме 1,5 млн. рублей, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, страшная трагедия произошла 20 июля 2020 года. Мужчина разлил бензин рядом с горящей конфоркой, квартиру на первом этаже быстро окутало пламя. Во время пожара с пятого этажа спасались мама с девятилетней дочкой. Врачам удалось спасти женщину. А вот девочка, надышавшись дымом, скончалась в карете скорой помощи.

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