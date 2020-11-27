Полицейского, утроившего страшное ДТП в Челябинской области, заключили под стражу

Еткульский районный суд заключил виновника аварии под стражу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еткульский районный суд заключил под стражу 42-летнего полицейского из Нижневартовска, который устроил страшную аварию. В результате ДТП 24-летняя девушка получила серьезные травмы, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сегодня, 27 ноября, СМИ сообщили о смерти девушки.

Напомним, 22 ноября пьяный сотрудник полиции выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковушкой. После происшествия на виновника аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

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