В ДТП на остановке в Челябинске пострадали шесть человек

Троих пешеходов увезли в больницу. Фото: Юлия РЕУТОВА

Сегодня, 28 ноября, в Тракторозаводском районе Челябинска Renault logan после столкновения с Toyota сбил ограждение и вылетел на остановку. По словам очевидцев, в момент аварии там находилась толпа людей.

— В ДТП шесть пострадавших. Трое человек из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще троих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные, — рассказали КП-Челябинск в городском горздраве.

Авария произошла в полдень. Очевидцы опубликовали видео с места ДТП.

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