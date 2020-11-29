Последний раз Ильнура видели 26 ноября, подростка ищут вторые сутки. Фото: предоставлено ПСО «ЛизаАлерт»

В Челябинске продолжаются поиски 17-летнего Ильнура Ярмамедова. 26 ноября парень вышел их техникума, в котором учится, в Тракторозаводском районе, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в воскресенье, 29 ноября, у подростка отставание в развитии, и он может находиться в любом районе города.

— На данный момент его вторые сутки ищут добровольцы ПСО «ЛизаАлерт», ПГ «Лева» и просто неравнодушные люди, — рассказали в отряде. — Когда нам поступила заявка на поиск, датой пропажи было названо 27, но позже нам удалось выяснить, что Ильнур пропал днем ранее, 26 ноября около 10 утра. На поисках ежедневно задействовано более 30 человек . Просмотрены районы ЧТЗ и Северо-Запад. Расклеено более 1000 ориентировок, пройдено более 200 км. К сожалению, на данный момент результатов и новых свидетельств нет. Мы просим всех, кто находится на улице в данный момент, внимательно посмотреть по сторонам, возможно, именно рядом с вами находится подросток.

Волонтеры расклеили по городу более тысячи ориентировок. Фото: предоставлено ПСО «ЛизаАлерт»

Приметы Ильнура: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку с синими вставками на рукавах, черные кроссовки с белыми полосками, темные (ближе к черному цвету) брюки, на голове черная шапка с белой надписью спереди. Носит очки в черной оправе.

Ежедневно на поиски выходят более 30 добровольцев. Фото: предоставлено ПСО «ЛизаАлерт»

Подростка видели в техникуме 26 ноября. Фото: предоставлено ПСО «ЛизаАлерт»

— Парень очень общительный, может подойти и спокойно попросить о чем либо, — отметили в «ЛизаАлерт». — Поиски подростка осложняются сильными заморозками ночью и днем. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Помочь может каждый.

Если вы видели мальчика, позвоните по указанным в ориентировке телефонам. Фото: предоставлено ПСО «ЛизаАлерт»

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении Ильнура по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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