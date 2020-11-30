Названы города Челябинской области, где меньше всего болеют ковидом

Меньше всего заболевших в Карталах, Пласте, Чебаркуле, Кыштыме и Уфалее Фото: Валентина ВАГАНОВА

Меньше всего коронавирусом болеют в Карталах, Пласте, Чебаркуле, Кыштыме и Уфалее. Об этом рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Эти территории дают минимальный прирост заболевших, — пояснила Ирина Гехт.

Антирейтинг по заболевшим возглавляет, конечно, Челябинск. В пятерку входят Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск.

— Серьезный прирост дают Коркинский и Сосновский районы. В Коркино даже закрывали техникум на карантин. Сейчас там плотно работаем с главой. В Чесме как были вспышки, так и сохраняются, — добавила Ирина Гехт.

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