Опасное наследство: челябинец обнаружил залежи ртути в гараже умершего отца

Фото: bezopasnost112.ru

Челябинец обнаружил в гараже, доставшемся ему в наследство, запасы ртути. Опасное вещество было разлито в девять металлических сосудов. Мужчина немедленно вызвал спасателей

— Спасатели совместно с сотрудниками полиции изъяли емкости с вредным веществом общей массой 250-300 кг. Вещества транспортировали на базу службы спасения для хранения и дальнейшей утилизации, — рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Откуда столько ртути и, самое главное, для чего — история умалчивает. Гараж достался мужчине в наследство от отца. Специалисты проверили, не представляет ли она опасности.

— Сосуды были герметично запечатаны. На месте производились замеры воздуха на содержание опасных веществ и радиационного фона, к счастью, утечки ртути не произошло, — уточнили спасатели.

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