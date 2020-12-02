Сделают ли 31 декабря в Челябинской области выходным

В пресс-службе губернатора Челябинской области ответили, будет ли 31 декабря выходным в этом году Фото: Андрей АБРАМОВ

Белгородская область первая в стране объявила 31 декабря 2020 года выходным днем. Этот вопрос оставили на усмотрение региональных властей, передает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

— Это решение региональных властей. Официально это рабочий день, — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.

Журналист «Комсомолки» узнала, объявят ли в этом году 31 декабря выходным и в Челябинской области.

— Календарь рабочих и выходных дней утверждается на федеральном уровне, — ответили в пресс-службе губернатора.

Напомним, что последний день 2021 года официально объявлен нерабочим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru