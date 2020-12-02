Сделают ли 31 декабря в Челябинской области выходным

В пресс-службе губернатора Челябинской области ответили, будет ли 31 декабря выходным в этом году
Фото: Андрей АБРАМОВ
Белгородская область первая в стране объявила 31 декабря 2020 года выходным днем. Этот вопрос оставили на усмотрение региональных властей, передает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
— Это решение региональных властей. Официально это рабочий день, — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
Журналист «Комсомолки» узнала, объявят ли в этом году 31 декабря выходным и в Челябинской области.
— Календарь рабочих и выходных дней утверждается на федеральном уровне, — ответили в пресс-службе губернатора.
Напомним, что последний день 2021 года официально объявлен нерабочим.
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