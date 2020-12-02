Группа Райффайзен приглашает на Open API Day 2020

Эксперты Группы Райффайзен и финтех-компаний обсудят новые разработки в области открытого банкинга, яркие кейсы и будущее этого направления. Мероприятие пройдет 10 декабря онлайн, для участия необходима регистрация.
Три панели под названиями «Суперспособности игроков рынка», «Теория Большого Открытого Банкинга» и «Как обеспечить превосходный пользовательский опыт» позволят гостям разобраться в мире открытых API. Эксперты поделятся своими оценками происходящего на рынке открытого банкинга, расскажут об интересных примерах использования технологии и дадут прогнозы.
Концепция открытого банкинга, ее цель и текущие успехи внедрения являются предметами многих дискуссий. Банки Группы Райффайзен присутствуют на 13 рынках Центральной и Восточной Европы, что позволяет следить за опытом разных стран в этой области. Команда поделится с гостями мероприятия своим подходом к использованию этих технологий, а также расскажет о вызовах и достижениях на глобальном и локальном уровнях.
Для участия необходима регистрация.
Программа:
13:00 — 13:05 Приветственное слово.
13:05 — 13:50 Панельная дискуссия | Стражи Открытого Банкинга: суперспособности игроков рынка.
Петер Кляйн (Peter Klein) | CTO и CPO FynLnc.
Торстен Грюнхайт (Thorsten Gruenheit) | Руководитель отдела управления продуктами и комплаенс в Deutsche Bank.
Габриэль Инзирилло (Gabrielle Inzirillo) | Директор по финтех-технологиям Plug & Play в Европе.
Судип Хан (Sudip Khan) | Руководитель практики открытого розничного банковского обслуживания в Raiffeisen Bank International.
13:50 — 14:30 Панельная дискуссия | Теория Большого Открытого Банкинга.
Кристин Вюрфель (Christine Würfel) | Эксперт в отношениях с регуляторами, Raiffeisen Bank International.
Марек Хлебицки (Marek Chlebicki) | Эксперт в ИТ-стратегии, Райффайзен Банк Интернациональ.
Хакан Эроглу (Hakan Eroglu) | Руководитель направления Open Banking в Mastercard.
14:30 — 15:15 Панельная дискуссия | Внутри Открытого Банкинга: как обеспечить превосходный пользовательский опыт.
Таня Имамович (Tanja Imamovic) | Лидер направления Open API в Raiffeisen Bank International.
Герхард Фрелих (Gerhard Froehlich) | Руководитель отдела основных информационных технологий в Райффайзен Банк Интернациональ.
Андреа Синтулова (Andrea Cintulova) | Старший ИТ-консультант, Райффайзен Банк Интернациональ.
Мартин Хейнс (Martin Hains) | Старший ИТ-консультант, Райффайзен Банк Интернациональ.
Каталина Аратяну (Catalina Arateanu) | Владелец продукта API Маркетплейс в Райффайзен Банк Интернациональ.
15:15 — 15:30 Доклад | API Маркетплейс Группы Райффайзен: 13 причин почему.
15:30 — 16:00 Доклад | Открытый банкинг в Tatra Banka Slovakia.
16:00 — 16:05 Подведение итогов.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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