Суд прекратил уголовное дело чиновников, построивших элитные дачи вместо детского лагеря в Челябинской области

На месте коттеджей должен был появиться детский лагерь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аргаяшский районный суд прекратил уголовное дело бывших чиновников, которые построили элитные дачи вместо лагеря на озере Увильды в Челябинской области. По информации сайта суда, дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

— Постановление в законную силу еще не вступило, — сообщили в Аргаяшском районном суде. — Прокурор внес представление на его обжалование.

Напомним, на скамье подсудимых оказались экс-директор областного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Илья Пруцких, бывший начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров и экс-директор учреждения культуры «Спартак» Андрей Григорьев.

Около десяти лет назад на берегу озера Увильды должен был появиться детский лагерь, однако чиновники провернули аферу и возвели там элитные коттеджи. Соучастниками преступления считаются бывший глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, которому в январе этого года дали четыре года условно, и бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев. Его дело рассматривается отдельно, он находится в федеральном розыске.

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